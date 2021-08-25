«صحة دبي»: 6 أشهر مهلة لترخيص خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي، تطوير اللوائح التنظيمية، وتحديث المعايير الصحية لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، لتعزيز توفير رعاية صحية متكاملة، والارتقاء بمستويات وجودة الخدمات على مستوى الإمارة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي بدبي.

وأبلغت الهيئة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الراغبين في تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد، الحصول على الترخيص من الهيئة، خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من الآن، مشيرة إلى أن الفئات المرخصة تشمل مراكز الرعاية الصحية عن بعد، القائمة بذاتها، ومقصورات الرعاية الصحية عن بعد المتنقلة.

وتابعت: «تشتمل إضافة خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمنشآت الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، على ست خدمات، هي: الاستشارات الطبية عن بُعد، والتشخيص الطبي عن بعد، والمراقبة الطبية عن بُعد، إضافة إلى الرعاية الصحية عبر وسائل الاتصال المتنقلة، والجراحات الروبوتية، والصيدلية عن بُعد».

وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المنصات الإلكترونية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد الخضوع لتقييمها واعتمادها، لافتة إلى أنه على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد تسليم تقارير مؤشرات الأداء (الربع سنوية) خلال مدة أقصاها أسبوعان، وفقاً لما هو موضح في الأدلة الإرشادية لمؤشرات الرعاية الصحية في إصدارها الثاني.

وأشارت إلى أنه يعمل بهذا التعميم وأحكام الوثائق المرفقة به اعتباراً من تاريخ صدوره، داعية جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص وصلاحيات الهيئة، التقيد التام بما ورد فيه وبالوثائق المرفقة من أحكام.

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