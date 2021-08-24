«الصحة» تطلق فعاليات «حقيبة الطعام المدرسية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في إدارة تعزيز الصحة، فعاليات برنامج «حقيبة الطعام المدرسية»، خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى التاسع من سبتمبر المقبل، ويتضمن البرنامج الذي يأتي ضمن حملة «العودة إلى المدارس» مجموعة كبيرة من الأنشطة التوعوية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة بهدف تمكين الوالدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد حقيبة الطعام المدرسية لأطفالهم بشكل صحي، وتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات ذات السعرات العالية.

ويتضمن البرنامج تنظيم أنشطة تثقيفية لتوعية الأمهات بالطرق الصحية لإعداد حقيبة الطعام المدرسية، إلى جانب عقد دورات طهي افتراضية بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة عن المكونات الصحية لحقيبة الطعام المدرسية وطرق تخزينها، بالإضافة إلى تنظيم فقرة الطبخ المباشر التي تتضمن إعداد وجبات صحية وخفيفة. كما ستشهد الفعاليات توزيع كتيب الوصفات ومخططاً لتجهيز مكونات الحقيبة المدرسية في مراكز التسوق على مستوى الدولة، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لتزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم على اتخاذ خيارات ذكية تجاه القيمة الغذائية السليمة لأطفالهم في حقيبة الطعام المدرسية. وأشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين الرند، إلى جهود الوزارة في هذا الإطار التي تدعم أهداف البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتخفيض معدل السمنة عند الأطفال، نظراً لكونها أولوية وطنية متقدمة في إطار نظام رعاية صحية يتسم بالاستجابة والاستدامة، ويستهدف تعزيز دوره الأساسي في الوقاية من الأمراض الناتجة عن السمنة.

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