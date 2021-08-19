«الصحة» تحذر من شرائط لفحص «السكر»

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من شرائط اختبار أكيوتشيك بيرفورما، التي تستخدم لفحص السكر في الدم، وذلك بسبب احتمالية وجود شرائط الاختبار في علب مفتوحة، ما قد يتسبب في نتائج خاطئة غير متوقعة.

وأشارت الوزارة، في تعميم لها، إلى أن الشركة المصنعة أفادت بإمكانية حدوث هذا الخطأ في حالات «نادرة جداً»، موضحة أن هذا المنتج مسجل لديها، ويمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية من خلال وسائل التواصل المحددة.

وأوصت الوزارة، الشركة المصنعة بفحص علب شرائط الاختبار قبل الاستخدام، وعدم استخدام شرائط الاختبار في حالات «إذا كانت العلبة مفتوحة عند استخدام شرائط الاختبار لأول مرة، أو في حالة لم يتم اغلاق الغطاء بالكامل».

وحسب التعميم يطلب عدم الاستخدام شرائط الاختبار، في حال رصد أي تلف في الغطاء أو العلبة، أو أي شيء يمنع الغطاء من الاغلاق بشكل صحيح.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام المنتجات المتأثرة والتواصل مع الشركة المصنعة لاستبدالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news