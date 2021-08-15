آخر مستجدات تلقي لقاح "كوفيد_19" لسكان الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 12,787 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,376,128 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 175.69 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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