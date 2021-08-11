"صحة" تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة رأس السنة الهجرية

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة رأس السنة الهجرية 1443، الأول من محرم 1443، الموافق 12 أغسطس 2021.



وأعلنت شركة "صحة" أن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في أبوظبي، والعين، والظفرة والإمارات الشمالية ستعمل يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

أما مراكز "صحة" للتطعيم بلقاح كوفيد ـ 19 في كل من ميناء زايد في أبوظبي، دبي باركس آند ريزورتس ، مركز العين للمؤتمرات، ومركز مدينة زايد للأعراس، في منطقة الظفرة؛ فتعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى العاشرة ليلاً يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.

وتعمل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في ميناء زايد، المفرق، ومركز أبوظبي للمعارض، ومركز العين للمؤتمرات، وقاعة مدينة زايد، كالمعتاد من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

المجالس:

وستغلق مجالس: المنهل، والمشرف، والبطين في أبوظبي، وفلج هزاع، في العين أبوبها يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 202، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

مستشفيات صحة

وقالت شركة "صحة" إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة، أما العيادات الخارجية فسوف تغلق يوم الخميس 12 أغسطس 2021.

وتستقبل مستشفيات شركة "صحة" الزوار يوم الخميس في أوقات الزيارة المعتادة؛ للمرضى المنومين والحالات الحرجة من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن 4 - 8 مساءً، وأما مرضى الحالات الطارئة تقتصر الزيارة على الأهل ومن الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً.

كما تقدم مراكز "صحة لرعاية الكلى" خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، يوم الخميس، فيما عدا مستشفيات غياثي وليوا والسلع ودلما فستقدم خدماتها لمرضى الغسيل الكلوي يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي يوم الخميس 12 أغسطس من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً في يحين يغلق فرع العين وفرع الظفرة.



المراكز الصحية

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة"؛ تعمل عيادات: الزعفرانه، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، بني ياس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وتغلق عيادات المدينة للصحة المهنية، البطين، المشرف ، الفلاح، مدينة محمد بن زايد، السمحة، والظفرة لطب الأسنان، والمفرق لطب الأسنان أبوابها يوم الخميس.

أما عيادات منطقة العين، فتعمل عيادات سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، على مدار 24 ساعة يوم الخميس 12 أغسطس 2021، فيما تعمل عيادات: نعمه، الهيلي، المويجعي، اليحر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، في حين تغلق عيادات: رماح، عود التوبة، الجاهلي، الطوية، الخزنة، الفقع، الشويب، ومركز العين لطب الأسنان، أبوابها يوم الخميس.

أما عيادات منطقة الظفرة فتعمل عيادة الحمى بالمنطقة الصناعية في مدينة زايد، يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ، ومركز الظفرة لطب الأسرة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 9 ليلاً، وعيادات أبو الأبيض وصير بني ياس وبدع المطوع، في منطقة الظفرة، يوم الخميس 12 أغسطس 2021 من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً ويغلق مركز مدينة زايد للأسنان بالظفرة يوم الخميس 12 أغسطس.

مراكز الفحص والصحة الوقائية

وستغلق مراكز الفحص والصحة الوقائية يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021.

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