أطباء في «كليفلاند كلينك أبوظبي» ينقذون حياة مريض بالسرطان

المصدر: أبوظبي- وام

أجرى الفريق طبي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» بالتعاون مع زملائهم في الهند والولايات المتحدة الأمريكية عملية جراحية أنقذت حياة مريض من السرطان.

وكان «راكشيث دوريسواميجودا» الذي لم يبلغ من العمر 17 عاماً عندما شخص الأطباء حالته بأنها إصابة بنوع نادروعنيف من سرطان البطن حيث كان يعاني من آلام شديدة في ظهره لأشهر عدة.

وقام بزيارة مستشفى في بنغالور وعندها كشفت الفحوص الطبية أنه مصابٌ بورم الخلايا الصغيرة المستديرة الصلدة «DSRCT» لم يتمكن الأطباء هناك من علاجه.

وتم إحالة المريض إلى الدكتور ياسر أكمل أخصائي جراحة الأورام في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لإجراء الجراحة لإنقاذ حياته الذي وصل إليه في مارس 2021.

وعمل فريق الجراحين في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لأكثر من 16 ساعة حيث استأصلوا ما يزيد على 50 ورماً سرطانياً من بطنه منها ورمين كبيرين حول البنكرياس وفي منطقة الحوض بجوار المثانة والمستقيم وبعد استئصال جميع الأورام المرئية استخدم الفريقُ الطبيُّ المعالج جرعةً واحدةً من أدوية العلاج الكيميائي الساخنة أوصلوها مباشرةً إلى بطنه لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية، لمنع تتطورها إلى أورام أخرى.

وبعد هذه الجراحة الناجحة عاد راكشيث إلى منزله في الهند حيث يتابع حالته الصحية مع الأطباء المحليين الذين يقدمون له الرعاية الطبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news