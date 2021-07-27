الإمارات تسهم بـ 80% من حجم المساعدات الدولية خلال «كوفيد-19»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

قال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري، إن مساعدات دولة الإمارات شكلت 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتعثرة خلال جائحة «كوفيد-19».

وذكر العامري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، أن إجمالي عدد المساعدات الطبية والأجهزة التنفسية وأجهزة الفحص ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات بلغ 2154 طناً، تم توجيهها إلى 135 دولة في العالم، فيما بلغ إجمالي رحلات المساعدات الطبية المرسلة 196 رحلة، وتم إنشاء ستة مستشفيات ميدانية في السودان وغينيا كوناكري ومورتانيا وسيراليون ولبنان والأردن، وتجهيز عيادة متنقلة في تركمانستان، وتم إرسال مساعدات إلى 117 دولة من مخازن المنظمات الدولية الموجودة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، وتم التبرع بمساعدات عينية بلغ مجموعها 10 ملايين دولار.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة الأخيرة شهدنا خلالها انخفاضاً في عدد الإصابات، مشيراً إلى أن ذلك جاء تأكيداً لنجاح استراتيجية الدولة في التعامل مع متغيرات ومستجدات الأزمة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على المعطيات، ما يعكس المرونة العالية، وضرورة التعايش، التي تتطلبها طبيعة الوضع الحالي.

وشدد على أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية، من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، مشيراً إلى أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 77.91%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح كانت 69.35% من إجمالي السكان.

وأهاب بالجمهور، ممن لم يأخذوا اللقاح، المسارعة لأخذ اللقاح، لحماية أنفسهم ومجتمعهم، لافتاً إلى أن هذا التناغم والتوافق مع الإجراءات بات مثالاً للتكامل الشامل، ومرتكزاً واضحاً في استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحة، من خلال التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية، ودوره في التصدي لتداعيات الأزمة.

ولفت إلى أن الإمارات تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات، تقابله عودة تدريجية للحياة الطبيعية، وعودة النشاط الاقتصادي والسياحي للدولة بشكل أوسع، وعودة الموظفين لممارسة أعمالهم من مقار الجهات التي ينتسبون إليها، وهو ما يحقق مفهوم التعايش مع الفيروس، الذي من شأنه أن يمكّن البشرية من الانتصار على الجائحة.

وأهاب بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة السفر، مثل لبس الكمامة، والتباعد الجسدي، والتعقيم الدائم، وإن لم تكن ملزمة في الدولة التي يتم السفر إليها، مؤكداً أن الوعي العالي والأخذ بالتدابير المعلنة هو صمام الوقاية، حيث إن من المهم أن نتبنى ثقافة صحية إيجابية للاستمتاع بقضاء العطلة، والتعايش مع الإجراءات التي تضمن السلامة الفردية والمجتمعية.

وأكد أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» الخاصة، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ في حال الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، منوهاً بحرص دولة الإمارات على رعاياها أينما كانوا أو وجدوا، سواء للدراسة أم العلاج أم السياحة، حيث تتواصل الدولة عبر سفاراتها وقنصلياتها حول العالم معهم، لتقديم يد المساعدة إليهم بجميع أشكالها، فخصصت أرقاماً للتواصل من خارج الدولة.

وأوصى المسافرين باتباع بروتوكولات السفر، لضمان صحتهم وسلامتهم، وضرورة التأكد من أن الوجهة من ضمن الدول الخضراء، والاستعلام عن مدى انتشار الوباء في الوجهة المراد السفر إليها، والالتزام التام بجميع وسائل الحماية الشخصية، حسب لائحة منظمة الصحة العالمية، وتوفير التأمين الصحي ضد «كوفيد-19».

وقال العامري إن الإمارات من أفضل وجهات «السياحة الآمنة»، حيث شهدنا إقبالاً على السياحة، داخل الدولة وخارجها، نتيجة لتبنيها حزمة من المقومات والإجراءات الاحترازية والوقائية، تضمن للجميع قضاء وقت مميز في الدولة ضمن بيئة آمنة، بما يعزز من سمعتها ومكانتها ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم.

ولفت إلى أن عيد الأضحى جاء مختلفاً عن الأعياد السابقة في زمن الجائحة، حيث لمسنا التكامل والتلاحم المجتمعي من خلال التفاعل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما أسهم في قضاء إجازة العيد بأمان.

• %77.91 نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى.

• نسبة متلقي جرعتي اللقاح 69.35% من إجمالي السكان.

1539 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 296 ألفاً و686 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم، إذ تم الكشف عن 1539 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1929 حالة. ‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1497 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

«الصحة» تقدم 63 ألف جرعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 63 ألفاً و309 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16 مليوناً و587 ألفاً و478 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 167.71 جرعة لكل 100 شخص.

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