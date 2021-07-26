«صحة» تفتتح عيادات تخصّصية إضافية أيام السبت

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن افتتاح عيادات تخصصية إضافية في أيام السبت، عبر الخدمات العلاجية الخارجية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفيات الظفرة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وستوفر العيادات الجديدة أيام السبت وسيلة إضافية تتيح للمرضى إدارة رحلاتهم العلاجية بصورة أفضل، وستقدم خدمات: طب الأطفال، التوليد وأمراض النساء، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب، الطب النفسي، طب الأسنان، العيون، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الجلدية، والتغذية.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في «صحة»، الدكتور مروان الكعبي، أن نتائج استبيان «تجربة المريض» الذي أجرته «صحة»، أخيراً، أظهرت أن معظم المرضى يؤجلون مواعيد حصولهم على خدمات الرعاية الصحية خلال أيام الأسبوع نتيجة لساعات العمل الطويلة.

وتابع أن «صحة» قررت افتتاح عدد من العيادات يوم السبت، لتتيح للمرضى المرونة في زيارة منشآتهم الصحية المفضلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وستفتح عيادات الخدمات العلاجية الخارجية في «صحة» أيام السبت بين السابعة صباحاً والـ10 ليلاً، في كل من مراكز: البطين الصحي، الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، المشرف التخصصي للأطفال، المقطع الصحي، مدينة خليفة الصحي، الباهية الصحي، مدينة محمد بن زايد، بني ياس الصحي، الهيلي الصحي، المويجعي الصحي، الجاهلي الصحي، الشويب الصحي، اليحر الصحي، نعمة الصحي، عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، والطوية التخصصي للأطفال.

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