1507 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 189 ألفاً و46 فحصاً جديداً، لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1507 إصابات جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 670 ألفاً و108 حالات. كما أعلنت الوزارة وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1916 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيّد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة أيضاً شفاء 1455 حالة جديدة، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 647 ألفاً و682 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news