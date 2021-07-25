«الهوية» تطبّق إجراءات احترازية جديدة لاستقبال المتعاملين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تطبيق تدابير وإجراءات احترازية جديدة لمتعامليها وزوّارها، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وقالت إنه سيتعذر دخول المتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات إلى الهيئة ومراكزها، إلا في حالة الحصول على جرعتين من لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في الدولة، أو وجود نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة. ويشمل القرار الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، إذ يتعين أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص «PCR» صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، ويستثنى من تطبيق القرار من هم دون سن الـ16 عاماً.

كما تعتمد الهيئة برنامج «الحصن» لإثبات نتيجة الفحوص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news