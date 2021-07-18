1565 إصابة جديدة بـ «كورونا» و4 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 299 ألفاً و275 فحصاً جديداً باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1565 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 659 ألفاً و449 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 1896 حالة.

كما أعلنت شفاء 1508 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة 637 ألفاً و267 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 78 ألفاً و28 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 16 مليوناً و341 ألفاً و613 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 165.23 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطتها للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

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