1541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و5 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 284 ألفاً و799 فحصاً جديداً لفئات مختلفة في المجتمع، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1541 إصابة جديدة بالفيروس. وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 656 ألفاً و354 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد حالات الوفاة في الدولة 1885 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيّد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1497 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 634 ألفاً و272 حالة.

وأعلنت تقديم 74 ألفاً و522 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك يبلغ عدد الجرعات التي قدمتها حتى أمس 16 مليوناً و194 ألفاً و526 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 163.74 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد على تقليل أعداد الإصابات، والسيطرة على الفيروس.

• وزارة الصحة أعلنت تقديم 74 ألفاً و522 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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