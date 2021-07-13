التقنيات الحديثة تتيح علاج الآم الحوض دون تدخل جراحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد طبيب استشاري بإن التقنيات الحديثة اتاحت علاج الام الحوض والورك بدون تدخل جراحي، من خلال العلاج بالمنظار.

وذكر استشاري جراحة العظام في مستشفى «ادم فيتال دبي»، الدكتور أسامه عبدالله أن العلاج بالمنظار يساعد على علاج الكثير من المشكلات دون اللجؤ الى التدخل الجراحي، ويتم العلاج بالمنظار عن طريق فتحتين أو ثلاث على الأكثر، ومن خلال هذه الفتحات الصغيرة يتم علاج الكثير من الأعراض بسهولة.

وأضاف: «هناك العديد من أسباب الآم الحوض والورك وتختلف باختلاف المنطقة والعضو وبالتالي تتدخل فيها عدة اختصاصات»، موضحاً أن الآلام قد تكون ناتجة عن جراحة عامة فى منطقة الحوض أو باطنية مثل الزايدة الدودية والقولون وقد تكون مصدر الآم في المنطقة البولية وقد يكون سبب من اسباب الآم عظمية.

وتابع: «من أسباب الآم منطقة الحوض، عرق النسا والتهاب المفصل ما بين الحوض والعمود الفقري والتهاب العضلة الكمترية، وهناك أسباب أخرى مثل الكسور وخشونة المفاصل وهذا أكثر الأسباب شيوعاً، أما أسباب الآم مفصل الورك فتختلف باختلاف العضو المصاب، أما يكون سبب الآم عظمى أو خشونة وتختلف أيضاً باختلاف الأعمار، ولكن الشائع هو خشونة مفصل الورك والتهاب الكيس الزلالي خارج مفصل الورك وخاصة عند كبار السن ويوجد سبب شائع أخر وهو متلازمة الاحتكاك وألآم».

وقال الدكتور أسامه عبدالله: «يتم الكشف والتشخيص عن سبب الآم باستخدام الفحص السريري عن طريق الطبيب المختص باستخدام الأشعة السينية والرنيين المغناطيسي وما تسمى بالموجات الصوتية، ويتم العلاج حسب السبب، وفي أغلب الأحوال يتم العلاج بالطريقة المحافظة سواء بالأدوية أو بالعلاج الفزيائي، وقد تساعد تغير نمط حياتنا اليومية على العلاج بسرعة ولكن في بعض الوقت قد نضطر من التدخل الجراحي المناسب حسب نوع المشكلة».

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