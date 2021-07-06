"الصحة" تعلن تقديم 76,347 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد19"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 76,347 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,650,988 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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