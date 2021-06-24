جهاز جديد للكشف عن إصابات الرأس في الحوادث المرورية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن جهاز للكشف السريع عن إصابات الرأس الخفيفة خلال 15 دقيقة، يعد الأول من نوعه في المنطقة، بعد ترخيصه من هيئة الغذاء والدواء الأميركية، ويستخدم في الكشف المبكر والسريع عن الإصابات الدماغية.

وعرضت الوزارة الجهاز في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 في دبي، مشيرة إلى أنه سيتيح للمصابين الحصول على العلاج المناسب في وقت أسرع، فضلاً عن أنه يوفر نتائج اختبار بدقة 95.8%.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أهمية الاختبار المبتكر من شركة «أبوت»، كواحد من أكثر الاختبارات التشخيصية المساعدة في اكتشاف الإصابات الدماغية، الناتجة عادة عن حوادث السيارات والسقوط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news