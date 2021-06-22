«صحة دبي» تجرّب جهازاً يقيس الوظائف الحيوية ويشخص الأعراض في دقيقتين

المصدر: أمين الجمال - دبي:

تعكف هيئة الصحة بدبي، حالياً، على دراسة جهاز انبي لقياس الوظائف الحيوية للجسم وتشخيص الأعراض المرضية عند الشخص، خلال دقيقتين، مشيرة إلى أن الجهاز يمكن استخدامه بعد اعتماده مطلع العام المقبل، في المستشفيات والمراكز الصحية، كما يستطيع المريض استخدامه في بيته.

وقالت الدكتور أسماء آل علي من هيئة الصحة في دبي، لـ«الإمارات اليوم»: «جهاز انبي من الذكاء الاصطناعي، صنعته شركة انبي الوطنية في إمارة دبي، وهو يحتوي على قسمين، أحدهما خاص بقياس الوظائف الحيوية للجسم، مثل الضغط ومؤشر ضربات القلب ومعدل التنفس وحرارة الجسم ومعدل الأكسجين في الدم وتخطيط للقلب، إضافة إلى القسم الثاني وهو تشخيص الأعراض المرضية عند المريض مع تشخيص المرض نفسه».

وذكرت أن الجهاز يجري جميع الفحوص والتشخيص، ويظهر النتيجة خلال دقيقتين فقط، مشيرة إلى أنه يخضع للدراسة حالياً، حيث تم استخدامه لفحص 400 مريض، وكانت النتائج مرضية جداً، والمستهدف لاعتماد الجهاز هو استخدامه لفحص 3000 مريض، ومن المخطط أن تنتهي عملية الدراسة في الربع الأخير من العام الجاري، ويتم اعتماده للاستخدام مطلع العام المقبل

وأضافت آل علي: «نقيس مدى تحديد الجهاز للأعراض عند الشخص المريض، حيث إن الجهاز يجمع البيانات من المريض، من خلال الرد على الأسئلة التي يطرحها عليه حول مرض معين، ويتعرف إلى تاريخه المرضي، ثم يشخص الحالة، ويحدد إذا كان حالة الشخص طبيعية أو أنه يحتاج إلى متابعة أو زيارة أحد المستشفيات المتخصصة».

وأشارت إلى أن الجهاز يتضمن خاصية حجز موعد مع طبيب في مستشفى أو في الطوارئ، أو أن المريض يحصل على استشارة عن طريق الفيديو.

وأوضحت أن بعد الانتهاء من زيارة المريض للطبيب وإتمام مرحلة العلاج، فإن الجهاز يقيم حالته، ويحدد مدى تحسنها أو حاجتها إلى متابعة، مشيرة إلى أنه يمكن استخدام الجهاز بعد إجراء الدراسات على العدد المطلوب لاعتماده (3000 شخص)، في المراكز الصحية والمستشفيات، إضافة إلى إمكانية أن يكون لدى المريض لاستخدامه في بيته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news