«صحة أبوظبي» تخالف منشأة لم تلتزم بسعر «PCR»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن مخالفة منشأة صحية بسبب عدم التزامها بالسعر المحدد لمسحة الأنف (PCR)، وهو 65 درهماً للعينة الواحدة شاملاً أخذ وفحص العينة.

وأهابت الدائرة بالمنشآت الصحية في الإمارة ضرورة الالتزام بالسعر المحدد لـ«PCR»، محذرة من فرض أي رسوم إضافية أو عمل أي خصومات على سعر الفحص، مشيرة إلى أنه سيتم تغطية كلفة الفحص من قبل الشخص الذي يزور مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، أما في الحالات الأخرى فسيتم تغطية الكلفة تحت البرامج الممولة من الحكومة وذلك بالسعر ذاته.

من جانبها أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن رسوم فحص «كوفيد-19»، 65 درهماً ثابتة في جميع مرافق الفحص التابعة لها، وفي حال تطبيق أي تعديلات مستقبلاً، سيتم إعلام الجمهور بذلك عبر قنوات «صحة» الرسمية، مشيرة إلى وجود أربع فئات لها أولوية إجراء المسحة مجاناً، تشمل مواطني الدولة، وكبار المواطنين والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، عبر الاتصال على مركز استجابة «8001717».

فيما أكدت مستشفيات ومراكز صحية خاصة، أنه تم تحديد سعر موحد لجميع المنشآت الصحية لمسحة الأنف (PCR) 65 درهماً للعينة الواحدة شاملاً أخذ وفحص العينة، بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار.

وأشارت إلى استمرار تقديم الفحص مجاناً للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس والذين يعانون أعراضاً تنفسية حادة بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوماً، بالإضافة إلى حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة.

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