«المرور الأخضر» يرفع الإقبال 10 أضعاف على الـ «PCR»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

تشهد مراكز فحص «كوفيد-19»، الحكومية والخاصة، في إمارة أبوظبي، إقبالاً كثيفاً من مختلف شرائح الجمهور، لإجراء فحص (PCR)، وذلك مع بدء تفعيل قرار استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر في الإمارة، فيما أكد مسؤولون بمراكز الفحص تضاعف أعداد الراغبين في إجراء مسحة «كورونا» إلى نحو 10 أضعاف العدد قبل صدور القرار.

وتفصيلاً، شهدت المراكز الصحية في مختلف مناطق أبوظبي، إقبالاً ملحوظاً من فئات المجتمع كافة، مواطنين ومقيمين، لإجراء فحص «كوفيد-19»، ما أدى إلى ارتفاع وقت الانتظار إلى إجراء الفحص من خمس دقائق إلى أكثر من 30 دقيقة، حيث اصطف مراجعون في طوابير لتسجيل بياناتهم تمهيداً لإجراء المسحة.

وكثفت المراكز الطبية الحكومية والخاصة جهودها لاستقبال المراجعين يومياً حيث تم تخصيص مداخل خاصة للراغبين في إجراء مسحة «كوفيد-19» في المراكز، بهدف تسهيل الخدمة على أفراد المجتمع، والتأكد من سلامتهم، ودعا العديد من المراكز المراجعين إلى حجز المواعيد قبل مراجعتهم من خلال الاتصال على أرقام المراكز، منعاً للازدحام، وحفاظاً على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأكد مسؤولون في مراكز طبية خاصة: محمد الشهاوي، ومرام عطا، وأيمن علاء، وإيرين ونس، أن متوسط أعداد المراجعين يومياً قبل بدء تفعيل قرار «المرور الأخضر» كان 50 فحصاً، وارتفع منذ الثلاثاء الماضي مع بداية تطبيق القرار إلى أكثر من 500 فحص يومياً، مشيرين إلى أن مساء أول من أمس وصباح أمس شهدا إقبالاً شديداً على إجراء فحص الـ(PCR)، نظراً إلى رغبة العديد من الأسر في استخدامه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبها، أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن رسوم فحص «كوفيد-19» البالغة 65 درهماً للفحص الواحد، ستبقى ثابتة في جميع مرافق الفحص التابعة لها، وفي حال تطبيق أي تعديلات مستقبلاً، سيتم إعلام الجمهور بذلك عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى وجود أربع فئات لها أولوية إجراء المسح مجاناً، تشمل مواطني الدولة، وكبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، وذلك عبر الاتصال على مركز استجابة «8001717».

وأتاحت «صحة»، حجز موعد مجاناً عبر تطبيق «صحة» لمواطني الدولة، وأبناء المواطنات، والعمالة المساعدة في منازل المواطنين، والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى النساء الحوامل.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، اعتمدت استخدام تطبيق «الحصن» للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن، وجاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة «كوفيد-19» التي تعتمد على أربع ركائز أساسية ومترابطة، تعد الطريق إلى التعافي المستدام، وتضم هذه الركائز: التطعيم، والتقصي النشط والفحوص، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.

واعتمدت اللجنة نظام المرور الأخضر بصورة حصرية، للدخول الآمن إلى كل من المراكز والمحال التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، وبدأ العمل بهذا النظام من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 يونيو 2021، وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، وتعد مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.

نظام الترميز

بدأت المراكز والمحال التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي، تطبيق نظام المرور الأخضر عبر تطبيق «الحصن» في إمارة أبوظبي، حيث يعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم، ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف، حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر الذي يحدد ست فئات.

تضم الفئة الأولى المطعمين الذين مرّ على تلقيهم الجرعة الثانية 28 يوماً أو أكثر، والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح، وستظهر حالتهم على تطبيق «الحصن»، إن كانت نتيجة الفحص سلبية، باللون الأخضر وتبقى لمدة 30 يوماً، كما ستظهر الصفة المعرفة «النجمة أو حرف E» لمدة سبعة أيام، فيما تضم الفئة الثانية متلقي الجرعة الثانية ممن لم يكملوا 28 يوماً من تلقيها، وستظهر الحالة على تطبيق «الحصن» باللون الأخضر لمدة 14 يوماً إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

وتشمل الفئة الثالثة في النظام متلقي الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وبانتظار موعد الجرعة الثانية، وستظهر الحالة على تطبيق «الحصن» باللون الأخضر لمدة سبعة أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية، والفئة الرابعة خاصة بالحاصلين على الجرعة الأولى، الذين تلقوا الجرعة الأولى وتخلفوا عن موعد الجرعة الثانية بأكثر من 42 يوماً، وستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة ثلاثة أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

فيما تضم الفئة الخامسة المعفيين من التطعيم لمن لديهم شهادة استثناء وفقاً للإجراءات المعتمدة، فستظهر الحالة باللون الأخضر لمدة سبعة أيام، إن كانت نتيجة الفحص سلبية، بالإضافة إلى الفئة السادسة الخاصة بغير المطعمين من غير المعفيين، وستظهر الحالة على تطبيق «الحصن» باللون الأخضر لمدة ثلاثة أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

وسيتغير لون الحالة على تطبيق «الحصن» من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف، كما هو محدد لكل فئة من الفئات، بينما ستظهر الحالة باللون الأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية، وتتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.

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