2127 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 2094 حالة و4 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 2127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة أربع حالات بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 2094 حالة جديدة لمصابين بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تم إجراء 229 ألفاً و143 فحصاً جديداً، ما أسهم في الكشف عن 2127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 601 ألف و950 حالة.

وكشفت عن شفاء 2094 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 581 ألفاً و139 حالة، وتسجيل أربع حالات بتداعيات الإصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1734.

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