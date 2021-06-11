نبضات.. اسأل طبيبك.. ما أعراض الجلطات القلبية؟ وماذا يفعل من يشعر بها؟

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

أفاد مدير إدارة الطب الإكلينيكي، استشاري طب الأسرة والطوارئ، في عيادات «هيلث هب» دبي، الدكتور ذوالفقار الباج، بأن أبرز أعراض الجلطات القلبية تتمثل في الشعور بألم حاد في الصدر، يأتي في الجهة اليسرى أو منتصف الصدر، أو أعلى المعدة، ثم يصعد الألم إلى الكتف الأيسر أو الفك الأيسر.

وتابع: «من الأعراض أيضاً شعور المريض بالغثيان والتعرق الشديد، والقيء في بعض الأحيان، مع زيادة في حدة الألم مع الحركة، أو بذل أي جهد، كذلك الشعور بضيق في التنفس بسبب قلة تدفق الأكسجين للرئتين، وقد تكون الأعراض أقل حدة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة».

ونصح من يشعر بأحد هذه الأعراض بطلب الإسعاف، لتلقي الإرشادات الصحية، حتى التمكن من الذهاب لأقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقي الإسعافات.

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