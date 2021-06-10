تطعيم 206 نزلاء في «إصلاحية رأس الخيمة» بلقاح كورونا

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أعلنت المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة عن تطعيم 206 نزلاء بلقاح «كوفيد-19»، ضمن حملة أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة ووقاية المجتمع لتطعيم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، حرص القيادة العامة على صحة وسلامة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، من خلال توفير الرعاية الطبية المتميزة لهم وفقاً لأعلى المعايير، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، في سبيل الحفاظ على سلامتهم وضمان استمرارية العمل بانسيابية، والإسهام في الحدّ من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف أن نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، والاهتمام بهم واجب وطني وإنساني، لافتاً إلى أن إطلاق الحملة يأتي ضمن الحفاظ على حقوقهم، وتوفير احتياجاتهم.

وأفاد مدير إدارة المؤسسة، العميد يعقوب بوليلة، بأن الإدارة باشرت، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم اللقاح ضد فيروس «كورونا» لنزلاء المؤسسة، بعد إدراجه تحت مظلة الصحة العالمية، واعتماده من الوزارة.

وأكد إعطاء اللقاح على مرحلتين للنزلاء، مع مراعاة متابعة حالة النزيل بعد أخذه اللقاح لضمان فاعليته بالشكل المطلوب.

ولفت بوليلة إلى أن الخدمة، التي قدمت لجميع نزلاء المؤسسة، جاءت في إطار مبادرة أطلقتها الإدارة، وهدفت إلى حماية النزيل من خطر الإصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 206 نزلاء في المؤسسة ضمن الراغبين في الحصول على التطعيم، في إطار تعزيز صحة النزلاء وموظفي المؤسسة.

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