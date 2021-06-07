"الصحة" تعتمد البروتوكول الخاص للمرور الأخضر باستخدام "الحصن"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اعتمادها البرتوكول الخاص للمرور الأخضر بهدف تخفيف القيود الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وتسهيل حركة التنقل والسياحة بأمان في جميع أنحاء الدولة، وذلك باستخدام تطبيق الحصن لإظهار حالة التطعيم وصلاحية الفحص.

وأكدت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استكمالاً لخطتها الاستراتيجية الاستباقية في مكافحة الجائحة والمحافظة على الصحة العامة ودعماً للجهود المبذولة للتعافي التام.

كما أكدت الوزارة أن البروتوكول المعتمد يتيح للجهات الاتحادية والمحلية تحديد كيفية استخدام تطبيق الحصن حسب احتياجاتها وإجراءاتها الخاصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لكل المواطنين والمقيمين والزوار.

ويعكس نظام الترميز في تطبيق الحصن حالة التطعيم ومدة صلاحية فحص مسحة الأنف حسب البروتوكول الخاص بالمرور الأخضر، الذي يحدد 6 فئات وهي: المطعمين، ومتلقي الجرعة الثانية، ومتلقي الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية، ومتلقي الجرعة الأولى الذين تخلفوا عن الثانية، والمعفيين عن التطعيم، وغير المطعمين.

الفئة الأولى: المطعمون الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 28 يوماً أو أكثر والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح، ستظهر حالتهم على تطبيق الحصن إن كانت نتيجة الفحص سلبية باللون الأخضر وتبقى لمدة 30 يوماً، كما ستظهر الصفة المعرفة "النجمة أو حرف E " لمدة 7 أيام.

الفئة الثانية: متلقو الجرعة الثانية ممن لم يكملوا 28 يوماً من تلقيها، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 14 يوماً إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة الثالثة: متلقو الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وبانتظار موعد الجرعة الثانية، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 7 أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة الرابعة: متلقو الجرعة الأولى الذين تلقوا الجرعة الأولى وتخلفوا عن موعد الجرعة الثانية بأكثر من 42 يوماً، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 3 أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة الخامسة: المعفيون من التطعيم لمن لديهم شهادة استثناء وفقاً للإجراءات المعتمدة، فستظهر الحالة باللون الأخضر لمدة 7 أيام، إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

الفئة السادسة: غير المطعمين من غير المعفيين، ستظهر الحالة على تطبيق الحصن باللون الأخضر لمدة 3 أيام إن كانت نتيجة الفحص سلبية.

وسيتغير لون الحالة على تطبيق الحصن من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحص مسحة الأنف كما هو محدد لكل فئة من الفئات، بينما ستظهر الحالة باللون الأحمر إن كانت نتيجة الفحص إيجابية والتي تتطلب اتباع الإجراءات المعتمدة للإصابات.

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