"الصحة" تتيح لقاح "فايزر" للحاصلين على "سينوفارم" بعد 6 أشهر

المصدر: وجيه السباعي-دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها، أتاحت إمكانية حصول المطعمين بلقاح سينوفارم، المضاد لكوفيد-19، على لقاح فايزر-بيونتيك، بعد مرور 6 أشهر من اخذ الجرعة الثانية من اللقاح الأول، بهدف تعزيز الجهاز المناعي في مواجهة المرض.

وأبلغ الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة الدكتور حسين الرند " الإمارات اليوم" أن الوزارة أتاحت خيارين أمام الحاصلين على لقاح سينوفارم، الأول يتمثل في الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من نفس اللقاح، والثاني إمكانية الحصول على جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك.

وأوضح الرند أن الهدف من الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح سينوفارم، تعزيز الجهاز المناعي لدى أصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة، مؤكداً أن الحصول على فايزر بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية من سينوفارم آمن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news