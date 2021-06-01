«الصحة» تقترب من تقديم 13 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

تقترب وزارة الصحة ووقاية المجتمع من إعلان تقديم 13 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 في الدولة، بعد تحقيق الرقم 12 مليوناً و967 ألفاً و716 جرعة حتى اليوم، وبمعدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص.

وأعلنت الوزارة، اليوم، عن تقديم 97 ألفاً و163 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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