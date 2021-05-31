«أبوظبي للصحة العامة»: السجائر الإلكترونية تضاعف فرص الإصابة بـ «كورونا» 5 مرات

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الشباب الذين سبق لهم استخدام السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بفيروس كورونا المستجد من الذين لم يسبق لهم التدخين، كما يعد المدخنون الذين يعانون أمراضاً مزمنة أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، فيما دعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» المدخنين إلى زيارة أحد مراكز الإقلاع عن التدخين الخاصة بها، حيث تقدم من خلالها برنامجاً للإقلاع عن التدخين يتميز بمعدل نجاح يزيد على ضعف المعدل العالمي في الإقلاع عن التدخين.

وتفصيلاً، أوضح المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين حول العالم أن تعاطي التبغ ثاني سبب للوفيات في العالم، حيث يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم، مشيراً إلى ارتباط التدخين بأمراض خطيرة عدة تؤدي للوفاة، منها سرطان الرئة والحنجرة والانسداد الرئوي، وسبب في زيادة مضاعفات أمراض متعددة.

وحذر المركز من أن التدخين بكل أنواعه يزيد من خطورة أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19، حيث يحد من القدرة على استنشاق الهواء ويعيق الجهاز المناعي عن مكافحة الفيروس، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لانتشار الفيروس وذلك في أماكن استهلاك الشيشة ومشاركة أجزاء التدخين بين المدخنين مثل المبسم والخرطوم والشيشة الالكترونية.

وأكد المركز أن الإمارات تقوم من أجل مكافحة التدخين بتكريس الجهود التوعوية نحو الإقلاع عن التدخين من خلال البرامج التي تطلقها على مستوى الدولة سنوياً، لتوعية أكبر شريحة ممكنة من المدخنين وعائلاتهم كونهم مدخناً ثانوياً، كما تم افتتاح مجموعة كبيرة من عيادات الإقلاع عن التدخين على مستوى الدولة، وذلك لمساعدة أفراد المجتمع على الإقلاع عن التدخين وحماية الأرواح.

وشدد على أن مكافحة التبغ بجميع أنواعه يعتبر أولوية قصوى في استراتيجية مركز أبوظبي للصحة العامة، حيث يتم بذل جهود جبارة من أجل توعية جميع شرائح المجتمع من دون استثناء من أجل تحقيق أهم الاستراتيجيات للسعي نحو بيئة خالية من التدخين.

من جانبها جددت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حرصها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر ستة مراكز صحية مختصة في مختلف مناطق أبوظبي.

وكشفت عن قيام المراكز التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، «إحدى منشآت صحة» بمساعدة نحو 4311 شخصاً من المواطنين والمقيمين في الإقلاع عن التدخين خلال العامين الماضيين 2019 و2020، والربع الأول من العام الجاري 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news