400 مراجع لعيادات الإقلاع عن التدخين في دبي سنوياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قالت مسؤولة وحدة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة عائشة سلطان العلماء، إن عيادات الإقلاع عن التدخين في الإمارة تستقبل نحو 400 مراجع سنوياً، من مختلف الأعمار، يخضعون لبرامج وخطط علاجية، مضيفة أن نسبة الإقلاع عن التدخين وصلت العام الماضي إلى 14%.

واستعرضت العلماء الجهود التي تقدمها الهيئة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتمكينهم من تجاوز آثاره ومضاعفاته السلبية بمختلف أنواعه وأشكاله، لافتة إلى تعاون عيادات الإقلاع عن التدخين ومستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية في ما يتعلق بتحويل الأشخاص الراغبين في التخلص من هذه العادة.

ويصادف اليوم، 31 مايو كل عام، اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وأفادت العلماء بأن أعراض الإقلاع عن التدخين تتمثل في الجفاف المؤقت للفم واللسان والصداع واضطرابات النوم والشعور بعدم الاستقرار والإجهاد وزيادة النهم للأكل والتوتر والانفعال، إضافة إلى السعال، مشيرة إلى وجود إرشادات تقدمها عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة في كل من مراكز الطوار والبرشاء وند الحمر للتعامل مع هذه الأعراض المؤقتة.

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