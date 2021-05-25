الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد_19

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعقد حكومة الإمارات، اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف، الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19.



تابعوا البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات #كوفيد_19 #وامhttps://t.co/cOHA6rrfQe — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 25, 2021



القطاع الصحي: تحصين المجتمع بأخذ اللقاح هو الطريق الأمثل للوصول إلى المناعة المجتمعية والمضي في مرحلة التعافي لذا نهيب بالجميع الحصول على التطعيم ودعم جهود التعافي الوطنية.

القطاع الصحي: لا شك أن أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية لها دور مهم في تعزيز نجاح الجهود المبذولة، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية للسيطرة على الفيروس والمساهمة في تسريع مرحلة التعافي، فـ #يدا_بيد_نتعافى

القطاع الصحي: مع رصد طفرات جينية جديدة لمكونات #كوفيد19 في أكثر من دولة حول العالم، فإننا نوصي بإجراء الفحص الطبي وأهمية إعادة الفحص إذا استمرت الأعراض وكانت النتيجة سلبية.

القطاع الصحي: تعمل اللقاحات على مساعدة الجهاز المناعي في الجسم على التعرف على الجسم الدخيل، وإنتاج أجسام مضادة لتتعلم كيفية محاربته. وتسهم زيادة أعداد المطعمين في الوصول إلى المناعة المجتمعية والحد من انتشار الفيروس. لذا نوصي أفراد المجتمع المؤهلين بالمبادرة إلى أخذ التطعيم.

القطاع الصحي: يتوفر اليوم في الدولة أكثر من نوع من لقاحات #كوفيد19 وتتميز بفعالية عالية في الحد من انتشار الفيروس. وتحتوي هذه اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبب المرض، أو الشفرة الجينية التي من شأنها خلق الاستجابة ذاتها وتحفيز جهاز المناعة.

القطاع الصحي: سيتم تقييم الأشخاص من قبل الجهات الصحية للتأكد من استيفائهم لاشتراطات الحصول على الجرعة الداعمة وستتم عمليات التقييم عبر خدمات حجز المواعيد المسبقة.

القطاع الصحي: الجرعة الداعمة أو المُعَزِّزَة والتي نعرفها كجرعة لقاح إضافية منشطة بعد الانتهاء من إعطاء الجرعات الأساسية، بهدف تنشيط المناعة وتقويتها ضد الفيروس وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. خاصة في ظل انتشار وظهور متحورات جديدة.

القطاع الصحي: ضمن الاستراتيجية الاستباقية لتوفير الحماية القصوى للمجتمع، نؤكد أن الأولية لإعطاء الجرعة الداعمة للقاح #كوفيد19 ستكون لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كمرحلة أولى، كونهم الأكثر عرضة للإصابة. وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من دول العالم بأهمية الجرعة الداعمة.

تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في #الإمارات تحقيق أهدافها، فقد تم تطعيم ما يزيد عن 78.11% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما. كما تم تطعيم 84.59% من فئة كبار السن 60 عام فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

القطاع الصحي: كما يجب لحضور الفعاليات أن يكون حرف E ظاهراً في تطبيق الحصن الخاص بهم ويتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنظيم هذه المناسبات مثل لبس الكمام وترك المسافة الآمنة والتباعد الجسدي، وعلى أن يبدأ العمل بذلك من تاريخ 6 يونيو 2021.

القطاع الصحي: يقتصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط، مع مراعاة الالتزام بإبراز بنتيجة فحص (PCR) سلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة.

القطاع الصحي: نرى اليوم ثمرة الجهود، إذ يسرنا الإعلان عن تصدر دولة #الإمارات في معدل توزيع اللقاح لتصبح الدولة الأولى عالميا في توزيع لقاح #كوفيد19 لكل 100 شخص. يعد هذ الإنجاز دليل على نجاح الحملة الوطنية للقاح واستباقية الدولة للوصول إلى التعافي المستدام.

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