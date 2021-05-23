«الصحة» تعتمد قائمة محدثة للأدوية شبه المراقبة

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قائمة محدثة للمواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المشمولة ضمن نطاق المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

وأكدت في قرار أصدرته أخيراً، ووجهته إلى ممارسي الرعاية الصحية، ضرورة أن يكون تداول المواد والمنتجات المدرجة في القائمة الجديدة حسب الشروط والضوابط.

وتضمّ قائمة المواد شبه المراقبة، المحدثة، 110 مواد ومنتجات طبية.

وتصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة ضمن شروط وضوابط محددة، إذ يقتصر وصف وصرف الأدوية المخدرة على الأقسام الداخلية بالمستشفيات، ويستثنى من ذلك الأدوية المخدرة بالشكل الصيدلاني (أقراص، كبسولات، لصقات) لاستخدام المرضى خارج نطاق المستشفى، بحدّ أقصى 30 يوماً، حسب الجرعة المحددة من الطبيب.

وتوصف الأدوية المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الهيئات الصحية المحلية، للمرضى الذين يعانون أمراضاً حادة ومزمنة.

أمّا الأدوية شبه المراقبة فتخضع لضوابط مخففة صادرة عن الوزارة.

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