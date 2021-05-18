«صحة أبوظبي» تحذر من تأثير «آيفون 12» على أجهزة منظم القلب

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نبهت دائرة الصحة في أبوظبي المهنيين الصحيين خصوصاً أطباء القلب، لوجود مخاطر للمجال المغناطيسي لهاتف «آيفون 12» على أجهزة منظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة «ICD»، مشيرة إلى أن هذا التنبيه جاء بناءً على نتائج البحث والتحقيقات التي تم إجراؤها بشأن البلاغ الوارد إليها، والذي يبين وجود بعض المشكلات المحتملة المرتبطة بمستخدمي منظم القلب ومزيل الرجفان «ICD» والمجال المغناطيسي لأجهزة أبل «آيفون 12».

وأوضحت الدائرة أن المنتجات التي تحتوي على وحدات مغناطيسية منتشرة بشكل كبير من حولنا وأصبحت منتجات أساسية في حياتنا اليومية، ومنها أجهزة الهواتف المحمولة مثل «آيفون 12»، حيث نشرت الشركة المصنعة تنبيهاً عاماً حول إمكانية تأثير أجهزتها على أداء منظم القلب ومزيل الرجفان.

وأشارت الدائرة إلى أنها بناء على ذلك، ولضمان سلامة المرضى المستخدمين لأجهزة منظم القلب ومزيل الرجفان يجب اتخاذ إجراءات فورية تشمل قيام أطباء القلب والمهنيين الصحيين الآخرين برفع مستوى الوعي والتأكيد على قاعدة المسافة الآمنة «15 سنتيمتراً»، إبقاء هاتف «آيفون 12» والأجهزة الإلكترونية الأخرى بعيدة على الأقل مسافة 15 سنتيمتراً عن منطقة الصدر، وإلزامية توقيع المرضى على إقرار بالمخاطر المرتبطة بالوحدات المغناطيسية كجزء من الإجراءات العلاجية.

جدير بالذكر أن جمعية القلب العالمية أشارت في دراسة حديثة لها إلى أن مجموعة المغناطيس الموجودة في الهواتف المحمولة الحديثة وبعض الساعات الذكية يمكن أن تتسبب في تعطيل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة مزيل الرجفان المزروعة، في الوقت الذي حذرت فيه إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA من أن بعض الأجهزة الإلكترونية تؤثر على أجهزة تنظيم القلب المزروعة، خصوصاً في حالة الاقتراب منها بأقل من ست بوصات.

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