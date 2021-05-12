«صحة أبوظبي» تستثني 7 فئات من تطعيم «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

اعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، سبع فئات مستثناة من التطعيم، حرصاً على ضمان سلامة كل من يتلقى اللقاح، ووفقاً لما هو مُعلن ومعتمد من معايير واشتراطات من قبل الهيئات الطبية الدولية.

وتشمل الفئات المستثناة كلاً من: المصاب النشط بكوفيد-19، والمشارك في التجارب السريرية للقاح، والسيدة الحامل، ومتلقي اللقاح خارج الدولة، والمصاب السابق بعد التقييم الطبي، ولمن لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو من أي من مكونات اللقاحات، والمريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح.

وأوضحت الدائرة أن الفئات المستثناة يمكنها الحصول على الإعفاء من التطعيم عبر زيارة أحد المراكز الصحية المعتمدة في الإمارة للتقييم الطبي. وسيرفع المركز التقرير للاعتماد من قبل دائرة الصحة، وسيُخطَر المقدّم بالاعتماد أو عدم الاعتماد برسالة نصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news