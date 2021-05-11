7 فئات مستثناة من التطعيم في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمدت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، 7 فئات مستثناة من التطعيم حرصاً على ضمان سلامة كل من يتلقى اللقاح، ووفقاً لما هو مُعلن ومعتمد من معايير واشتراطات من قبل الهيئات الطبية الدولية.

وتشمل الفئات المستثناة كل من المصاب النشط بكوفيد-19، والمشارك في التجارب السريرة للقاح، والسيدة الحامل، ومتلقي اللقاح خارج الدولة، والمصاب السابق بعد التقييم الطبي، ولمن لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو من أي من مكونات اللقاحات، والمريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح

ويمكن للفئات المستثناة الحصول على الإعفاء من التطعيم عبر زيارة أحد المراكز الصحية المعتمدة في الإمارة للتقييم الطبي. وسيرفع المركز التقرير للاعتماد من قبل دائرة الصحة، وسيُخطَر المقدّم بالاعتماد أو عدم الاعتماد برسالة نصية، وسيُعكس الاستثناء عند اعتماده في تطبيق الحصن.

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