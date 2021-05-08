5067 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أبوظبي خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن قيام الجهات المختلفة في الإمارة بضبط 5067 مخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة خلال الأسبوع الماضي. وذكرت أن هذه المخالفات جاءت بعد تكثيف حملات التفتيش والرقابة في إطار حرص اللجنة والجهات المختلفة على التأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» وحفاظاً على الصحة العامة. وتضمنت المخالفات تحرير 4210 مخالفات مالية منها 72 مخالفة بسبب التجمعات غير المسموح بها، بالإضافة إلى إنذار 786 منشأة تجارية وغذائية، وإغلاق احترازي لـ71 منشأة تجارية لمدة 14 يوماً منها 21 محلاً لخياطة الملابس و14 محلاً لتصليح السيارات ولوازم الزينة وسبعة صالونات حلاقة وسبعة مطاعم ومحال للمواد الغذائية وثلاثة محال لبيع الهواتف والحواسب ومحلان لبيع مواد البناء و17 منشأة أخرى لأنشطة متنوعة. وأكدت اللجنة أن مكافحة «كوفيد-19» مسؤولية مشتركة بين الجميع، والانتصار على الجائحة يتحقق بتضافر الجهود، مشيرة إلى استمرار حملات التفتيش المكثفة. وحثت اللجنة الجمهور على الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات عبر الرقم المجاني 2626-800 أو رسائل نصية على الرقم 2828.

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