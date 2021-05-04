"الطوارئ والأزمات" تشدد على تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال عيد الفطر

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها وصول نسبة المطعمين 69.89% من إجمالي الفئة المؤهلة، فيما تم تحقيق نسبة 77.84% لمن هم فوق 60 عاماً، وشددت على أهمية الإسراع في تلقي اللقاح والتزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات والتعليمات خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تواصل تحقيق أهدافها، ما يعكس قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة، مشيراً إلى حصول 69.89% من إجمالي الفئة المؤهلة ممن تجاوزوا 16 عاما على اللقاح، كما تم تحقيق نسبة 77.84% لمن هم فوق 60 عاماً.

وقال الظاهري: "وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 10 ملايين وسبعمئة ألف جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 108.99 جرعة لكل 100 شخص، في حين تقترب عدد الفحوصات من نحو 45 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في مواجهة هذه الأزمة"، مشداً على أن النموذج الإماراتي في التصدي للجائحة بات مثالاً يُحتذى به، بفضل الرؤية الاستباقية للدولة، ونجاحات أبطال خط الدفاع الأول، وجهود المؤسسات الصحية، ما جعل الإمارات، محطّ أنظار العالم وإشادته في التصدي لفيروس "كوفيد 19".

وأضاف: "نود أن نؤكد أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون مردوده إيجابياً على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة "كوفيد-19"، مع ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية. فالالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.

ودعا الظاهري، جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بما أصدرته الجهات المعنية من إجراءات، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل دائم، وذلك حتى بعد الانتهاء من أخذ جرعات اللقاح، نظراً لأهمية الالتزام لتحقيق النصر، وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى أهمية أخذ اللقاح خاصة مع التحورات المستمرة في الفيروس التي يواجهها العالم بأسره.

وأعلن عن مراجعة وتحديث البروتوكول الوطني للسفر ليضم تسهيلات للحاصلين على اللقاح، بما يخص العزل والحجز الصحي، حسب الوجهات المعنية، وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع.

وأهاب الظاهري بجميع أفراد المجامع، ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات والتعليمات خاصة مع قرب حلول عيد الفطر، وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في نفس المنزل، مع الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال: "يفضل تقديم التهاني والتبريكات للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، والامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك".

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