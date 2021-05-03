%5 ارتفاعاً بالكادر الطبي في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشف الكتاب الإحصائي، الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء، أمس، أن القطاع الصحي في إمارة الفجيرة شهد نمواً لافتاً في عدد الأطباء والقوى العاملة، حيث بلغ عدد الأطباء المسجلين (المرخصين لمزاولة النشاط الطبي)، حتى نهاية العام الماضي، 716 طبيباً وطبيبة، بزيادة قدرها 5% على عام 2019 الذي بلغ فيه عدد الكادر الطبي 677.

كما بلغ ارتفاع الكادر التمريضي 5% بواقع 1258 كادراً تمريضياً مقارنة بـ1191 في العام قبل الماضي، وبقوة 472 سريراً، كما استقبلت العام الماضي جميع المستشفيات الحكومية والخاصة 799 ألفاً و25 حالة، كما أنه لم يتغير عدد المستشفيات التي تقدم خدماتها التشخيصية والعلاجية بإمارة الفجيرة، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ مجموعها خمسة مستشفيات، منها ثلاثة حكومية، واثنان في القطاع الخاص.

وأفاد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، بأن مركز الفجيرة للإحصاء قد أصدر العدد 24 من الكتاب الإحصائي السنوي 2020 الذي اشتمل على 15 باباً.

وذكر الكتاب أن عدد سكان الفجيرة بلغ 292 ألفاً و358 نسمة العام الماضي، بواقع 191 ألفاً و915 للذكور، و100 ألف و443 للإناث، كما بلغت الكثافة السكانية بمدينة الفجيرة 2330، وريف مدينة الفجيرة 102، ومدينة دبا 683، وريف مدينة دبا 76، لتسجل إجمالي الكثافة السكانية في إمارة الفجيرة 185.

فيما انخفض عدد المواليد الذكور المواطنين، العام الماضي، إذ بلغ 1052 مقارنة بـ1058 العام قبل الماضي، كما انخفضت مواليد الإناث المواطنين إلى 981 العام الماضي، مقابل 1012 العام قبل الماضي.

من جهة أخرى، ارتفعت عقود الزواج خلال العام الماضي، إذ بلغت 859 عقد زواج، مقابل 637 حالة زواج العام قبل الماضي، بينما انخفضت حالات الطلاق من 199 حالة العام قبل الماضي إلى 159 حالة طلاق العام الماضي.

وأشار سعد إلى أن الإحصاءات التعليمية أوضحت أن مجموع عدد المدارس الحكومية والخاصة قد بلغ 68 مدرسة، فيما بلغ عدد الجامعات والكليات العليا ثماني مؤسسات، مشيراً إلى أن عدد الطلبة في مدارس الإمارة الحكومية والخاصة زاد إلى 43 ألفاً و594 طالباً وطالبة، مقابل 43 ألفاً و86 طالباً وطالبة العام قبل الماضي، في وقت بلغ عدد الجامعات والكليات العليا التي تنشط بالإمارة ثماني مؤسسات، بمجموع 4038 طالباً وطالبة.

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