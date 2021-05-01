افتتاح مركز "صحة" للمسح والتطعيم من المركبة في الصاروج

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن افتتاح مركز جديد للمسح والتطعيم من المركبة في منطقة الصاروج بالعين.

ويتكون المركز الجديد من 6 مسارات، مقسمة إلى مسارين للتطعيم و4 مسارات لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 200 تطعيم و800 مسحة أنف وفحص ليزر يومياً.

ويستقبل المركز المراجعين من السبت إلى الخميس من 10 صباحاً حتى 4 عصراً ومن 8 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل في شهر رمضان، أما بعد شهر رمضان فستكون ساعات عمل المركز من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

كما أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية إغلاق مركز صحة للمسح من المركبة في منطقة المسعودي بالعين، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 30 مايو 2021.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: " تلبية لاحتياجات أهالي منطقة العين افتتحت شركة "صحة" مركزاً جديداً في منطقة الصاروج بمواعيد عمل ممتدة، وطاقة استيعابية أكبر، كما اعتمدنا تصميماً جديداً للمركز حيث تم استخدام حاويات الشحن والتي تمتاز بالمتانة والمرونة، ومقاومتها للحرارة والبرودة العالية، بالإضافة إلى كونها سهلة النقل وإعادة الاستخدام والصيانة".

وبذلك يصل عدد مراكز المسح والتطعيم من المركبة التي تديرها الخدمات العلاجية الخارجية في العين إلى 3 مراكز تشمل الهيلي وعشارج بالإضافة إلى المركز الجديد بالصاروج، ويمكن للراغبين في إجراء الفحص أو أخذ التطعيم، حجز موعد عن طريق تطبيق "صحة".

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