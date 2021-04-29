«صحة دبي» تستحدث مركزاً لغسيل الكلى في البرشاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تشغيل مركز غسيل الكلى في منطقة البرشاء اعتباراً من منتصف مايو المقبل.

وأبرمت الهيئة عقد شراكة مع مجموعة (ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز)، يقضي بتولي المجموعة إدارة وتشغيل المركز، ضمن معايير وشروط تستهدف توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية وأعلى خدمات الجودة للمرضى.

وجاء عقد الشراكة ضمن مناقصة عامة طرحتها الهيئة ضمن مساعيها لمنح القطاع الصحي الخاص دوره في أعمال التحديث والتطوير والتحولات النوعية التي تشهدها الساحة الطبية في دبي.

وقع العقد في مقر إدارة الهيئة، مديرها العام، عوض صغير الكتبي، وعن المجموعة، مديرها العام، دافيد جون هادلي، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وقال الكتبي إن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة، وله دوره الحيوي في التطوير وتحقيق أهداف وتطلعات دبي في الوصول لمستقبل صحي أفضل.

وأضاف أن «القطاع الصحي الخاص له إمكانياته وخبراته، ومن المفيد إيجاد مساحة رحبة بينه وبين الهيئة لتبادل الخبرات والتجارب».

وأكد الكتبي حرص «صحة دبي» على تعزيز قدرات المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة وتمكينها من المشاركة في تطوير وتكامل أنظمة الرعاية والخدمات الطبية، موضحاً أن هذا التوجه هو الذي يخلق المنافسة الإيجابية بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التي تصب بدورها في مصلحة المتعاملين، وتمنح المرضى فرص الاختيار بين أفضل الخدمات الطبية المتوفرة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز صمم وجهز وفق أعلى المستويات، بما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة، وهو يشتمل على 60 سريراً لغسيل الكلى.

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