تعقيم المنزل بعد خروج عمال الصيانة .. تحميك من «كورونا»

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، أفراد المجتمع إلى ضرورة التأكد من التزام عمال الصيانة بمعدات الحماية الشخصية وتعقيم أيديهم قبل دخولهم المنزل، مشددتين على أنه بمجرد إنتهاء عملهم ينبغي تنظيف وتعقيم المناطق التي تم العمل فيها بشكل صحيح قبل الاستخدام لأجل سلامتهم وسلامة أسرهم من انتشار «كورونا».

وذكرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها نفذت حملات لحماية العمال وتعزيز سلامتهم ووقايتهم من جائحة «كورونا» ووزعت كمامات عليهم في مناطق تواجدهم.

وركزت على نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية من خلال الغسل المتكرر للأيدي بالشكل السليم وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وترك المسافات المناسبة بينهم خلال تنقلاتهم وعدم البقاء في تجمعات وتوعيتهم بضرورة لبس الكمامات وارتداء القفازات التي تحميهم من مخاطر الإصابة بسبب انتقال العدوى من شخص لآخر والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة والبقاء في مساكنهم.

واستفاد من الحملة عشرات الآلاف من عمال البناء والتشييد كما حثت دوريات الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة العمال إلى ضرورة إجراء فحص الكشف عن الفيروس ضمن جهود نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للقضاء على الوباء وقدمت خلال تواجدها بمناطق (أبوظبي والعين والظفرة) نصائح لهم بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية في الدولة للوقاية من جائحة كورونا.

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