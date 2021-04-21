"صحة أبوظبي" توفر لقاح فايزر في مراكز تطعيم محددة بالإمارة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حدثت دائرة الصحة – أبوظبي، مواقع توفر التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي تبعاً لنوع اللقاح المتاح لجميع المؤهلين من المواطنين والمقيمين في أكثر من 100 موقع في الإمارة، مشيرة إلى توافر لقاح سينوفارم في أكثر من 100 موقع في الإمارة مع إتاحة أخذ الجرعة بموعد مسبق أو بدون موعد، فيما يتوفر لقاح فايزر في نحو 11 موقعاً منهم 6 مواقع تابعة لشركة صحة تشمل مركز الزعفرانة ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي ومركز الباهية في أبوظبي، ومركزي عود التوبة الصحي ونعمة الصحي في مدينة العين، بالإضافة إلى مركز الظفرة لطب الأسرة في الظفرة، كما يتوفر اللقاح في مراكز التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، وتشمل كليفلاند كلينك أبوظبي ومركز العاصمة للفحص الطبي، وهيلث بوينت.

فيما أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن تمديد حملة "نصلكم أينما كنتم" حتى شهر يونيو المقبل، وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية التطعيم، والتأكد من حصول جميع كبار السن من المواطنين والمقيمين المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات المرض و الحد من عبء عناء التوجه إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم من قبل الفئة المستهدفة.

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