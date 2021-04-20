ارتفاع مشكلات الضغط والسكري والكوليسترول خلال رمضان

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي استشاري طب أسرة، الدكتورة شمة خليفة المزروعي، أن المتابعات الطبية خلال شهر رمضان، ترصد ارتفاعاً كبيراً في معدلات المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، وعسر الهضم، وارتفاع ضغط الدم، والخمول والرغبة في النوم بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى زيادة معدلات السكري والكوليسترول وغيرها من المشكلات الصحية المترتبة على عدم الالتزام بنظام غذائي صحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المزروعي أهمية اتباع نظام غذائي متوازن خلال رمضان، عبر تنويع مكونات الوجبة الغذائية بما يحقق الغايات المنشودة للصيام من الناحية الطبية، مشيرة إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، وكذلك التمور وتقليل استهلاك الكربوهيدرات والسكريات والدهون بما يتيح للجسم إتمام عملية التمثيل الغذائي بصورة جيدة خلال فترة الصيام.

وقالت خلال محاضرة افتراضية نظمتها جائزة خليفة التربوية عن بُعد بعنوان «صحتك في رمضان»، بحضور الأمين العام للجائزة، أمل العفيفي، وعدد من التربويين والأكاديميين، إن رمضان فرصة ذهبية لتغيير عاداتنا الغذائية، حيث أثبتت الدراسات أن للصيام فوائد صحية عدة فخلال النهار يستهلك الجسم من مخزون السكر والدهون فيه ويزيد من معدل الأيض ما يسهم في فقدان الوزن، كذلك لوحظ أن الصيام يسهم بشكل كبير في تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والعقلية، والمساعدة على التخلص من العادات السلبية مثل التدخين.

وأكدت أن الممارسات الخاطئة تحرم الشخص من فوائد الصيام مثل السهر الطويل وتناول الطعام بكثرة، خصوصاً الغني بالدهون والسكريات وإهمال ممارسة الرياضة، مؤكدة أهمية دور التوعية الصحية خلال الشهر الفضيل بما يتيح أمام مختلف فئات الجمهور معلومات صحية تثقيفية توسع مداركهم تجاه الغذاء الصحي والمتوازن الذي ينبغي تناوله عند الإفطار.

وأشارت إلى ضرورة أن ترسخ الأسرة لدى الأبناء منذ مرحلة عمرية مبكرة ثقافة غذائية طوال العام، خصوصاً في شهر رمضان، مؤكدة أن التناول المفرط للأطعمة ذات العناصر السكرية والدهنية والنشوية من شأنه أن يفاقم من المتاعب الصحية خصوصاً للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة كالسكري، والقولون، وقرحة المعدة، وغيرها من الأمراض التي تتطلب اتباع نماذج غذائية صحية متوازنة خلال شهر الصيام.

ممارسة الرياضة

دعت المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي استشاري طب أسرة، الدكتورة شمة خليفة المزروعي، إلى ضرورة ممارسة الرياضة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في الحفاظ على صحة الجسم وسلامته خلال شهر رمضان مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، وكذلك التمور وشرب المياه بما يحقق آلية فعالة للتمثيل الغذائي طوال الشهر الكريم.

وشدّدت على ضرورة المتابعة المستمرة للمصابين بأمراض مزمنة، خصوصاً كبار المواطنين والمقيمين الذين تتطلب ظروفهم الصحية نوعية معينة من الوجبات الغذائية التي تناسب الحالة المرضية لكل منهم، وكذلك ضرورة توفير التغذية المناسبة لهذه الفئات خلال الشهر المبارك بما يقلل من فرص تعرضهم لمضاعفات خلال الصيام.

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