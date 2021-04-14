15671 شخصاً من 4 فئات تلقوا لقاح «كوفيد-19» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت مديرة مركز خدمات كبار السن بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلود آل علي، بأن عمليات تطعيم كبار المواطنين، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل بلقاح «كوفيد-19»، مستمرة عبر الفرق المخصصة الميدانية لذلك، طالما توجد طلبات من قبل الجمهور.

وتابعت: «عدد الذين تلقوا اللقاح من تلك الفئات في منازلهم، حتى 29 مارس الماضي، بلغ 15 ألفاً و671 مطعّماً في جميع أنحاء إمارة الشارقة، وذلك من خلال 35 فريقاً طبياً ومتخصصاً لتقديم التطعيم على مستوى الإمارة»، مشيرة إلى أن الدائرة تعمل وفق خطة يد بيد للتصدي لهذا الفيروس عن طريق تطعيم جميع الأفراد في المجتمع، ضمن الحملة التي تم تدشينها في 16 يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ تستقبل الدائرة الطلبات عبر الرقم المجاني 800700، لتوفير خدمة تقديم اللقاح بالمنازل لفئات كبار المواطنين وكبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم من مواطني الشارقة، والمقيمين من كبار السن في الشارقة وأسرهم، والفئات المساندة لهم.

وبيّنت أن فرقها تقدّم اللقاح في جميع مدن الإمارة، وذلك حفاظاً على صحة الآباء والأمهات.

وبيّنت أنه يتم التنسيق مع المنطقة الطبية لاستلام التطعيمات اللازمة، لافتة إلى أنها عملت، خلال الفترة الماضية، على تقديم اللقاح لكبار المواطنين وطريحي الفراش وكبار السن من المؤهلين طبياً لتلقي اللقاح، مشيرة إلى أن جميع الوحدات المتنقلة والفرق الميدانية تسخّر الإمكانات المهنية والخدمية لأداء مهامها.

35 فريقاً طبياً ومتخصصاً لتقديم التطعيم على مستوى الإمارة.

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