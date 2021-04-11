1931 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 237 ألفاً و130 فحصاً جديداً، ضمن خطتها لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم توسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1931 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 481 ألفاً و937 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 1529 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1833 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 466 ألفاً و804 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 51 ألفاً و471 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، ثمانية ملايين و975 ألفاً و14 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 90.74 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• «الصحة» تعلن تقديم 51.471 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19».. والإجمالي 8.975.014 ملايين.

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