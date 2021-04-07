"الصحة" توفر حقيبة طبية متكاملة لرعاية كبار المواطنين في منازلهم

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

قامت إدارة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية بتوزيع حقائب طبية متكاملة على مراكز الرعاية الصحية الأولية بعجمان، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الخدمات الصحية لكبار المواطنين في المنازل.

وأوضحت مدير الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية، الدكتورة فاطمة المرزوقي، أن المبادرة عبارة عن قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتجهيز حقيبة طبية متكاملة تم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية بعجمان، وشملت: مشيرف والحميدية ومزيرع والمنامة، والحقيبة مجهزة بأدوات طبية حديثة تشمل جهاز تخطيط قلب سريري، وأجهزة فحص العين والأذن والحرارة، وجهاز قياس ضغط الدم، وسماعة طبيب.

وأضافت المرزوقي: "هذه الأجهزة التي قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفيرها بإشراف مهندس معدات طبية بإدارة المرافق والخدمات بمنطقه عجمان الطبية، المهندس محمد الفرماوي، سيتم استخدامها من قبل الفريق الطبي في الزيارات المنزلية لكبار المواطنين، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات التي تركز عليها الوزارة من أجل تقديم الخدمات الصحية لكبار المواطنين المقعدين في منازلهم بدلاً من قيامهم بزيارة المراكز الصحية، لأننا نحرص على توفير الرعاية الشاملة لهم خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، حتى نبعدهم قدر الإمكان عن التعرض لهذا المرض، ونحافظ على صحتهم".

وأضافت المرزوقي: "تضمّن برنامج زيارات المراكز الصحية بالإضافة إلى توزيع الحقائب الطبية عليهم القيام تقديم شهادات تقدير وهدايا لكل مدير فني ومدير اداري بمراكز الرعاية الصحية الأولية، والفريق الطبي التابع للرعاية المنزلية لكبار المواطنين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك تقديراً لجهودهم في استمرارية تقديم الخدمة وتوفير الدواء والمتابعة الصحية لكبار المواطنين في منازلهم، وتقديم خدمة التطعيم ضد (كوفيد-19) لهم في أماكن إقامتهم".

من جانبها، قالت منسق برنامج الرعاية المنزلية د.ليديا الحايك: "يعد برنامج الزيارات المنزلية لكبار المواطنين من البرامج التي تركز عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يقوم فريق متخصص يضم طبيباً وممرضاً وفني مختبر بزيارة المرضى في منازلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، وأشارت الحايك إلى أن برنامج الزيارة يشمل قيام الممرض بأخذ العلامات الحيوية للمريض، في حين يقوم الطبيب بإجراء الكشف الطبي والاطلاع على الأدوية التي يتناولها، وكذلك الامراض التي يعانيها وتحديد الدواء اللازم له، كما يقوم فني المختبر بعمل التحاليل التي يطلبها الدكتور للمريض، وخلال الزيارة يتم تحديد المواعيد اللاحقة للزيارة وفق الاحتياجات الطبية للمريض، وهي تراوح بين شهر وثلاثة شهور، ويتم إيصال الأدوية لهم".

كما ذكرت منسقة برنامج الرعاية المنزلية أن التسجيل في البرنامج يتم من خلال التسجيل عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية أو الانترنت للحصول على خدمة كبار المواطنين المقعدين، وكذلك أصحاب الهمم، ومن ثم يقوم فريق الرعاية الصحية بالتواصل معهم ووضعهم في برنامج الزيارات المنزلية.

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