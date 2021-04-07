حملات تفتيش لضبط مخالفي إجراءات مواجهة «كورونا» في رمضان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وأعلنت خلالها وصول نسبة الحاصلين على اللقاح في الدولة إلى 62.57% من الفئة المستهدفة، فيما بلغ إجمالي عدد الفحوص الخاصة بالكشف المبكر عن «كورونا» أكثر من 38 مليون فحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تجمعات خلال شهر رمضان، ووقف الزيارات والفعاليات الاجتماعية، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، التي قد تصل إلى إغلاق المنشأة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، استمرار الدولة في تطبيق منهجيتها الاحترافية في التعامل مع الجائحة واحتوائها، وإبراز النموذج الإماراتي في إدارة هذه الأزمة، الذي وازن ما بين الصحة والاقتصاد، مع التأكيد الدائم على أن تبقى الصحة الأولية الأولى.

وقال الظاهري: «تمكنت الإمارات، حتى الآن، من توفير أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19)، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 62.57% من الفئة المستهدفة، وهو إنجاز يضاف إلى سجل الدولة في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لأفراد المجتمع»، مشيراً إلى مواصلة الدولة منهجيتها الخاصة بالفحوص الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي، للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوص، حتى اليوم، أكثر من 38 مليون فحص.

وأضاف: «يحلّ علينا رمضان، للعام الثاني على التوالي، تحت ظروف استثنائية فرضتها علينا الجائحة التي تجتاح العالم، وفي إطار المسؤولية المجتمعية، نؤكد على كل الإجراءات والإرشادات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تهدف إلى الحفاظ على السلامة والصحة العامة خلال شهر رمضان».

وتابع الظاهري: «نهيب بالجميع الالتزام بعدم إقامة أي تجمعات خلال رمضان، ووقف الزيارات والفعاليات الاجتماعية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع الأقارب والأصدقاء، كما تم منع إقامة خيام الإفطار العائلي والمؤسسي، والخيام الرمضانية التجارية»، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات والتعليمات المذكورة، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثّفة خلال الشهر الفضيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، التي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.

من جانبها، أوضحت المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نوف الشحي، أن الهيئة ستنفذ برامج تنمية المعرفة الدينية خلال شهر رمضان عبر وسائل الإعلام والمنصات الذكية، ضمن ثلاث خدمات تشمل بث برامج دينية تتناول القضايا الإيمانية والعقائدية والأخلاقية، مع التركيز على تعزيز القيم الأسرية والوطنية، وتنفيذ المحاضرات الوعظية عن بُعد».

وقالت: «سيتم تنظيم برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة هذا العام عبر المنصات الافتراضية، وسيشارك فيه 10 ضيوف بمحاضرات نوعية وندوات تخصصية، مع تنظيم ملتقى (الإمارات وطن السلام والتسامح)».

1988 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 254 ألفاً و944 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، إذ أسهم تكثيف إجراءات الفحص بالدولة في الكشف عن 1988 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ‌كما أعلنت عن وفاة أربع حالات مصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1516 حالة. ‌كما أعلنت عن شفاء 2138 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وأعلنت عن تقديم 62 ألفاً و781 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، ثمانية ملايين و659 ألفاً و503 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 87.55 جرعة لكل 100 شخص. أبوظبي - وام

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