الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعقد الآن حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لعرض تطورات الوضع الصحي في الدولة وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل العديد من الهيئات والجهات في سبيل التعامل على النحو الأمثل مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومستجدات عملية التخطيط لمرحلة التعافي من الوباء.

#الإحاطة_الإعلامية.. تمكنت #الإمارات حتى الآن من توفير أكثر من 8 ملايين ونصف جرعة من لقاحات #كوفيد19 وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى62.57% من الفئة المستهدفة، وهو إنجاز يضاف إلى سجل دولة الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لأفراد المجتمع.

#الإحاطة_الإعلامية.. يحل علينا رمضان وللعام الثاني على التوالي تحت ظروف استثنائية فرضتها علينا هذه الجائحة التي تجتاح العالم، وفي إطار المسؤولية المجتمعية، نود التأكيد على كافة الإجراءات والإرشادات التي تهدف للحفاظ على السلامة والصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك

#الإحاطة_الإعلامية.. الأوقاف: تسعى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف منذ ظهور الجائحة إلى وضع خطط توعوية شاملة لضمان نشر الوعي الديني، والاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لأفراد المجتمع كافة مع التركيز على دعم الجهود الوطنية من خلال تقديم الدعم الوعظي لخط الدفاع الأول

تابعوا البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات #كوفيد_19 #الإمارات_اليوم https://t.co/88RiI4BQ6m — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 6, 2021

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