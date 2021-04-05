"الصحة" تعلن تقديم 17,743 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 17,743 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,596,722 جرعة و بمعدل توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة توفير لقاح كوفيد-19 وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي من شأنها المساعدة في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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