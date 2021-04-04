بسبب نقص الأجسام المضادة.. أفراد يحصلون على جرعة ثالثة من تطعيم "كورونا"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت رئيس مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية، شيخة المزروعي، عن تلقي بعض الأفراد جرعة ثالثة من تطعيم، كوفيد- 19، بسبب عدم تكوين اجسامهم العدد الكافي من الأجسام المضادة للفيروس، مشيرة إلى مطالبة الجهات الصحية، لبعض الأشخاص بمراجعتها مرة أخرى بعد مرور 3 أسابيع أو بعد 3 أشهر للتأكد من كمية الأجسام المضادة التي كونها الجسم في مواجهة الفيروس، جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، مؤخرا للتوعية بأهمية اللقاح.

وتفصيلاً، أكدت الشيخة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، " أن الإمارات تمضي بخطى واثقة لمحاصرة فيروس كورونا، إذ اتخذت إجراءات سباقة للحيلولة دون تفشي الوباء، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها، وتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت: قيادتنا الرشيدة كانت سباقة في توفير لقاح الفيروس كما كانت سباقة في تلقيه لتشجيع أفراد المجتمع وطمأنتهم بأنه فعال وآمن تماماً، مشيرة إلى إطلاق المؤسسة شعار "التزامنا ووعينا أداة شكرنا لدولتنا وقادتنا" وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يمثل العامل الأساسي لاستمرار نجاح الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.

وأضافت: "في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة حرصت مؤسستنا على تنظيم لقاءات استهدفت تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تلقي اللقاح، من خلال استضافة عدد من المختصين والاجابة عن التساؤلات التي تطرح بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن المؤسسة ستواصل إطلاق المبادرات وعقد اللقاءات التي تدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة وتساند الجهات الصحية في الدولة.

فيما أوصت مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، الدكتورة مريم محمد مطر، أفراد المجتمع بشكل عام ومتلقي اللقاح بشكل خاص أخذ وقت كافي من النوم والراحة نظرا لأهمية الراحة في تقوية الجهاز المناعي ورفع جودة استجابة جسم الانسان للتطعيمات، مشيرة إلى أن الفضل في التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا بسرعة يعود إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة التي اختصرت مراحل انتاج اللقاح والتدقيق عليه والتأكد من سلامته وفعاليته.

ومن جانبها أكدت شيخة المزروعي، رئيس مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية، على أن مركز أبوظبي للعلاج بالخلايا الجذعية كان له الأسبقية بحصوله على براءة اختراع استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى كورونا، مشددة على أن اللقاحات المتوفرة في الدولة، تم التأكد من أمانها وفعاليتها واعتمادها كذلك من قبل المنظمات العالمية.

وطمأنت المزروعي، الأشخاص الذين يطلب منهم تلقي جرعة ثالثة من اللقاح، قائلة: هؤلاء الأشخاص يكون جسمهم لم يقم بتكوين العدد الكافي من الأجسام المضادة للفيروس، موضحة أن مطالبة الجهات الصحية لبعض الأشخاص بمراجعتهم مرة أخرى بعد مرور 3 أسابيع أو بعد 3 أشهر يكون للتأكد من كمية الأجسام المضادة التي كونها الجسم في مواجهة الفيروس، مشددة على أن التطعيم هو الوسيلة المثلى للحد من انتشار الأمراض المعدية، وأنه الخيار الأمثل إلى أن يتم إيجاد علاجا لفيروس "كورونا".



3 تطعيمات للأطفال

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، ومديرة إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة فريدة الحوسني، "خلال سلسلة اللقاءات التي نظمتها المؤسسة" أن لقاح فيروس كورونا يستهدف تقليل الوفيات وتقليل المضاعفات الناجمة عن المرض، وتقليل كذلك معدل الاصابة بالفيروس، وشددت على أن تلقي اللقاح لا يعفي من الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى خضوع 3 تطعيمات للدراسات السريرية لتقديمها مستقبلا للأطفال، كما أشارت إلى أن ظهور تحورات في مكونات الفيروس قد يؤدي للحاجة إلى تطعيم ضد الفيروس سنويا.

وقالت الحوسني: بفضل رؤية قيادتنا الثاقبة صنفت الإمارات الثالثة عالميا في أمان التعامل مع الحالات المصابة بكوفيد 19 وتوفير العلاج اللازم لها، مشيرة إلى أن من 40% إلى 50 % من الأشخاص المصابين بالفيروس لا يعانون أعراضا، بما استدعى زيادة التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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