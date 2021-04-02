خدمة.. خطوات إصدار شهادة ميلاد رسمية للمواليد

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة إصدار شهادة ميلاد رسمية عند ولادة طفل، لإثبات نسب الطفل، ومكان وتاريخ ميلاده، وجنسيته، وديانته.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومراكز تقديم الخدمات التابعة للوزارة، والمستشفيات، وتبلغ رسوم الخدمة 65 درهماً.

وتبدأإجراءات إصدار شهادة الميلاد بالتبليغ الإلكتروني للولادة في المستشفى الذي تمت فيه الولادة، والتسجيل للحصول على شهادة الميلاد على الموقع الإلكتروني من خلال المراكز الطبي، أو من قبل المتعامل أو من خلال المستشفى.

وتتمثل الوثائق المطلوبة للمواطنين في نسخة عن عقد زواج الأبوين، مع الأصل، في حال المولود الأول للمواطن، وفي حال الزواج خارج الدولة يصدق العقد من سفارة الإمارات في الخارج، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونسخة عن جواز السفر وبطاقة الهوية للأب والأم مع الأصل للمواطنين، ونسخة من خلاصة القيد مع الأصل للمواطنين، وفي حال كانت الأم غير مواطنة يتطلب جواز سفر الأم مع الإقامة.

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