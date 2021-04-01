المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للاستفادة من 30 خدمة ترخيص إلكترونية لمزاولي المهن الصحية، للعمل في الإمارات. وقالت إنه يمكن للمنشآت الطبية تقديم طلباتها لإصدار ترخيص وتجديد الترخيص للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم في الإمارات الشمالية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين.

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