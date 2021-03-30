الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا «حياة – فاكس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دولة الإمارات، أمس، عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس «كورونا» داخل الدولة، يحمل اسم «حياة - فاكس»، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيعه بواسطة «سي إن بي جي 42»، وهي شركة مشتركة، تم إنشاؤها حديثاً بين شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم التي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم، وشركة «جي 42» الإماراتية.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أول من أمس في أبوظبي.

كما أعلن خلال الحفل عن إطلاق مركز للأبحاث والتطوير، متخصص في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية وإنتاج اللقاحات، ليكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث سيتم تشييده في مدينة خليفة الصناعية، المركز التجاري واللوجستي والصناعي المتكامل في أبوظبي.

وقد قامت كل من شركة «جي 42 للرعاية الصحية» و«سينوفارم سي إن بي جي»، خلال العام الماضي، بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة العربية، بمشاركة أكثر من 43 ألف متطوع من أكثر من 125 جنسية.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة، وخمسة خطوط تغليف آلية. وسيتم إنتاج لقاح «حياة – فاكس» حالياً في مصنع الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» بالإمارات، بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهرياً.

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