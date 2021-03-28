"طبية عجمان" تفتتح مركزا جديدا لإعطاء لقاح (كوفيد-19) في السوق الصيني

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزا جديدا لإعطاء لقاح كوفيد 19 في السوق الصيني بعجمان.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي يأتي افتتاح المركز الجديد لإعطاء لقاح كرونا في إطار اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة عجمان الطبية في توفير اللقاح لجميع أفراد المجتمع، بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض.

وأضاف الشامسي أن الافتتاح جاء تتويجا للنجاحات الكبيرة التي حققتها مراكز إعطاء والتي تغطي جميع إمارة عجمان، حيث شهدت تلك المراكز اقبالا كبيرا وتفاعلا إيجابيا من أفراد المجتمع الأمر الذي يساهم وبصورة فاعلة في التصدي لهذه الجائحة ومواجهتها، وهي الخطة الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في مواجهة الجائحة، وتسجيل إنجازات رائدة في هذا المجال.

من جانبها أوضحت امديرة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية لدكتورة فاطمة المرزوقي أن إدارة الرعاية الصحية الأولية قامت بتدريب الطواقم الطبية والتمريضية المختصة على كيفية إعطاء اللقاح ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في إعطاء اللقاح ، وتم التعاون مع إدارة السوق الصيني حيث وجدنا منهم التعاون من أجل تنفيذ حملة إعطاء لقاح كوفيد 19 حيث قمنا بتجهيز مكان مخصص في مدخل السوق الصيني وتوفير الطاقم الطبي والتمريضي والأدوات اللازمة للبدء في عملية إعطاء اللقاح ، وسنبدأ أولا في تطعيم العاملين وأصحاب المحلات في السوق الصيني كمرحلة أولى ، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية من إعطاء اللقاح للمترددين وزوار السوق.

وأضافت المرزوقي بأن مواعيد إعطاء اللقاح تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الخطة الأولية لإعطاء اللقاحات تستمر لمدة 6 أسابيع، ومن ثم سيتم تقييم هذه المرحلة لاتخاذ الاجراء المناسب في استمرارية العمل في هذا المكان.

كما أشارت مديرة الرعاية الصحية الأولية إلى أنه بافتتاح المركز الجديد لإعطاء لقاح كوفيد 19 في السوق الصيني يصل عدد مراكز إعطاء اللقاح على مستوى إمارة عجمان إلى 13 مركزا وهي موزعة على 6 مراكز رعاية صحية أولية وأسنان، وقاعتين في كل من جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية ، والجمعية الهندية ، ومكانين متنقلين الأول في مصلى العيد ، والثاني في السوق الصيني ، بالإضافة إلى مراكز إعطاء لقاح كوفيد 19 في كل من: كلية فاطمة للعلوم الصحية ، وقاعة الامارات للضيافة ، وجامعة عجمان بواقع موقع واحد في كل من هذه الجهات الثلاث.

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